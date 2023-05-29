В Совбезе Белоруссии призвали Запад остерегаться Минска из-за ядерного оружия

Глава Совбеза Белоруссии Вольфович: Запад должен остерегаться Минска из-за ядерного оружия

Запад не оставил Белоруссии иного выбора, как разместить российское тактическое ядерное оружие на своей территории, заявил глава Совета безопасности республики Александр Вольфович, сообщает Reuters.

Он также призвал западные страны быть более внимательными в «пересечении красных линий».

«Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси является одним из шагов стратегического сдерживания. Если в головах западных политиков останется хоть какой-то разум, конечно, они не перейдут эту красную черту», — сказал глава Совбеза Белоруссии, предупредив, что применение даже тактического ядерного оружия приведет к необратимым последствиям.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко счел, что столкновение с Украиной было неизбежно. По словам белорусского лидера, если бы столкновение не произошло в феврале 2022 года, то оно бы случилось позже, но уже на худших для Москвы и Минска условиях.