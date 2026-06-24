Сибиряк решил пересечь пешком всю Россию ради одного города

Сибиряк Максим Алексеев решил пересечь пешком всю страну, чтобы дойти до Сочи

Житель Новосибирска Максим Алексеев решил пересечь всю страну пешком, чтобы добраться до Сочи. За первую неделю путешествия он успел преодолеть более 120 километров, а его конечная цель — более четырех тысяч километров, пишет «МК в Сочи».

Россиянин рассказал, что идея дойти пешком до курортного города появилась после поездки в Адлер. Его так сильно впечатлили южные красоты, что Алексеев, недолго думая, составил маршрут и отправился в дорогу.

Сейчас Максим проходит около 25-30 километров в день и проводит ночи в палатке. До Сочи он намерен добраться к зиме, однако долго задерживаться в городе россиянин не станет — его следующей целью станет Абхазия.

На момент публикации сибиряк уже почти добрался до Омска. В беседе с изданием он рассказал, что взял с собой совсем немного вещей и всего пять тысяч рублей, рассчитывая, что основную часть дороги сможет преодолеть автономно.

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