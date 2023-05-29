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15:03, 29 мая 2023Бывший СССР

Стало известно содержание записки Путина Токаеву

Пресс-секретарь главы Казахстана: Путин в записке Токаеву ответил на вопрос о перевозках

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В записке президента России Владимира Путина лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву содержался ответ на вопрос о перевозках по российским железным дорогам для компаний республики по внутренним тарифам. Содержание записки, переданной в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, раскрыл пресс-секретарь казахстанского главы Руслан Желдибай, передает РИА Новости.

Как отмечается, журналисты заметили, что Путин написал записку для Токаева, президент Казахстана ознакомился с ней и кивнул в ответ. После этого лидер республики передал написанную им записку членам делегации Казахстана.

«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам», — рассказал Желдибай.

По его словам, правительство России считает, что товары, пункт назначения которых находится на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к следующим транзитом товарам по российской территории должны применяться экспортные тарифы.

Ранее Токаев сообщил, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство. Так политик ответил на соответствующий призыв белорусского президента Александра Лукашенко. Помимо этого, глава государства напомнил, что Казахстан присоединился к Договору о запрещении испытаний ядерного оружия и Договору о нераспространении ядерного оружия, а потому этот тип вооружений стране не нужен.

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    Кристина Есикова
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