Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, 29 мая, что поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах главы государства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Говорили с президентом Турции Эрдоганом. Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество — Украины и Турции — на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности», — сказал Зеленский в видеообращении.

В воскресенье, 28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого Тайип Эрдоган одержал победу. Политика поддержали свыше 52 процентов избирателей. Сам Эрдоган назвал результаты выборов праздником демократии.