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22:58, 29 мая 2023Бывший СССР

Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом

Зеленский поговорил по телефону с Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах
СюжетВыборы в Турции
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: @V_Zelenskiy_official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, 29 мая, что поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах главы государства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Говорили с президентом Турции Эрдоганом. Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество — Украины и Турции — на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности», — сказал Зеленский в видеообращении.

В воскресенье, 28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов, по итогам которого Тайип Эрдоган одержал победу. Политика поддержали свыше 52 процентов избирателей. Сам Эрдоган назвал результаты выборов праздником демократии.

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    Марина Совина
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