Стало известно о падении ракеты ЗРК Patriot на дорогу в Киеве

«РВ»: ракета ЗРК Patriot упала на дорогу в Киеве и едва не уничтожила автомобиль

Ракета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства упала на дорогу в Киеве и едва не уничтожила автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Американская ракета ЗРК Patriot чуть не уничтожила маршрутку в Киеве», — говорится в публикации. На опубликованных кадрах можно увидеть, как ракета падает на дорогу на расстоянии от транспортного средства, а также разлетающиеся в стороны обломки снаряда.

Ранее сообщалось, что по ЗРК Patriot, который находится в районе аэропорта Жуляны в Киеве, был нанесен удар. 29 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в центре города утром 29 мая произошли взрывы. Он призвал население оставаться в укрытиях. Уточнялось, что экстренные службы выехали на место взрывов. Кроме того, ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе аэропорта Жуляны виден дым.