Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:30, 30 мая 2023Силовые структуры

Главу Татарского НИИ агрохимии и почвоведения задержали по делу о мошенничестве

В Казани МВД задержало директора НИИ агрохимии по делу о хищении премий сотрудников
Елена Прищепенко

Елена Прищепенко. Фото: Татарский НИИАХП

В Казани сотрудники республиканского управления экономической безопасности МВД задержали 46-летнюю директора Татарского НИИ агрохимии и почвоведения Елену Прищепенко, подозреваемую в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает «Бизнес-онлайн».

По данным издания, силовики пришли к Прищепенко после того, как один из сотрудников сообщил о творящихся в стенах института хищениях. По словам мужчины, начальство выписывает завышенные премии и заставляет отдавать суммы наличностью. Очередная такая передача наличности руководству проходила под контролем силовиков, которые сразу после этого задержали директора учреждения.

Мошенническую схему с премиями следователям подтвердили еще четыре сотрудника института, в настоящий момент в деле фигурируют 480 тысяч рублей. Суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде запрета определенных действий.

24 апреля сообщалось, что Центральный районный суд Новокузнецка приговорил к девяти годам лишения свободы 46-летнего бывшего генерального директора юридической фирмы за мошенничество с материнским капиталом.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине
    Боец раскрыл правильную технику выполнения подтягиваний Рокки
    Появились кадры подавления беспилотника системой РЭБ в Подмосковье
    Блогерша назвала визуально старящую одежду и разозлила подписчиков
    Звезду сериала «Ольга» Яну Троянову потребовали признать иноагентом
    Захарова оценила реакцию ЕС на атаки беспилотников в Москве
    Анонсировано совещание Путина с правительством
    Пьяный россиянин избил жену и тещу и взорвал дом
    Главу Татарского НИИ агрохимии и почвоведения задержали по делу о мошенничестве
    Россиянка с детьми протаранила шлагбаум на границе Польши и скрылась
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.