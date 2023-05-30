Справлявший нужду мужчина упал в пруд и очнулся без руки

WBBH-TV: в США аллигатор напал на упавшего в пруд мужчину и откусил ему руку

В американском городе Форт-Майерс, штат Флорида, трехметровый аллигатор напал на справлявшего нужду 23-летнего Джордана Риверу и откусил ему руку. Об этом сообщает WBBH-TV.

Нападение произошло в воскресенье, 21 мая, неподалеку от бара Banditos, где отдыхал мужчина. Рано утром, незадолго до закрытия заведения, Ривера решил выйти на улицу, чтобы справить нужду. По словам американца, в заведении было много людей, а в туалет стояла длинная очередь, поэтому он отправился облегчиться к пруду за баром. «Я подошел к водоему. Я тогда не понимал, насколько он большой. Внезапно что-то произошло: то ли я споткнулся, то ли земля подо мной просто провалилась. Я оказался в воде. И это буквально последнее, что я помню», — рассказал он.

Мужчина очнулся уже в больнице. От врачей он узнал, что аллигатор откусил ему руку выше локтя, а спасли его посетители бара. Они увидели, что Ривера упал в воду, и бросились на помощь. Мужчину вытащили из пруда, а на рану наложили жгут. Благодаря быстрым действиям посетителей заведения Ривера не успел потерять много крови и остался в живых. «Я называю их ангелами, которые были там и спасли ему жизнь», — сказала мать пострадавшего.

Несмотря на произошедшее, Ривера сохраняет позитивный настрой. «Я не потерял жизнь, я потерял руку. Это не конец света, понимаете», — говорит он. В скором времени мужчина отправится на реабилитацию, после чего сможет вернуться к нормальной жизни.

Позже стало известно, что специалисты Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды нашли аллигатора, напавшего на Риверу. Хищника поймали и подвергли эвтаназии.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке крокодил длиной 3,5 метра схватил за руку опытного сафари гида и утащил его в реку. Мужчине удалось выжить.

