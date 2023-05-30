В США прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не одобряют никаких атак ВСУ внутри России

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер прокомментировала атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву. Ее слова приводит РИА Новости.

На официальном брифинге Жан-Пьер задали ряд вопросов об атаке беспилотников на Москву — в ответ она подчеркнула, что Вашингтон изучает обстоятельства произошедшего.

«Мы не поддерживаем никаких атак внутри России. Это все. Точка. Не могу выразиться яснее», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Утром 30 мая Москву атаковали БПЛА, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. По словам мэра города Сергея Собянина, никто серьезно не пострадал.

