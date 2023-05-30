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18:26, 30 мая 2023Путешествия

Беременная пассажирка начала рожать во время полета и едва не потеряла ребенка

Daily Mail: на рейсе Avianca El Salvador врачи помогли родить пассажирке и спасли ребенка

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Беременная пассажирка-подросток начала рожать во время полета и едва не потеряла ребенка из-за тазового предлежания плода. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 17-летняя Эбигейл Аморетти (Abigail Amoretti) на седьмом месяце беременности летела с тетей из Никарагуа в США на рейсе Avianca El Salvador. Отправившись в туалет, она почувствовала, что начались схватки. На помощь девушке пришла врач, к которой позже присоединились еще двое медиков, оказавшихся на борту.

Пассажирку положили у прохода в туалет на одеяла, чтобы врачи смогли осмотреть ее. Выяснилось, что ребенок лежит ногами вперед, из-за чего был риск возникновения удушья. Одной из принимавших роды женщин удалось вытащить младенца, однако тот был синим и почти не дышал. Медики сделали ему искусственное дыхание, благодаря чему новорожденный был спасен и начал подавать признаки жизни.

Уточняется, что пилоты приняли решение экстренно посадить самолет в Мексике, чтобы мать и ее ребенка доставили в больницу. Остальные пассажиры в это время старались успокоить Аморетти. Позже девушка в своих соцсетях поблагодарила всех, кто пришел ей на помощь во время родов.

Ранее пассажирка родила в самолете на рейсе авиакомпании Uzbekistan Airways. Отмечается, что на подлете к аэропорту назначения у туристки начались схватки. После благополучной посадки на борт поднялся медицинский персонал международного аэропорта.

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    Зарина Дзагоева
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