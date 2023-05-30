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15:01, 30 мая 2023Ценности

Блогерша назвала безвкусицей популярную обувь

TikTok-блогерша giovanalourencoo назвала популярные сабо и туфли на платформе безвкусицей

Кадр: @GIOVANALOURENCOO / TikTok

Блогерша Джована (фамилия не раскрывается), более известная с соцсетях по никнейму @giovanalourencoo, назвала безвкусицей три популярные модели обуви. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По мнению девушки, сабо (летняя обувь без задника — прим. «Ленты.ру») и туфли на массивных каблуках и платформе визуально дешевят образ. Вместо них лучше присмотреться к коричневым сандалиям без шнурков и туфлям на небольшом каблуке, оформленным ремешком на щиколотке и закрытым носом.

Кроме того, Джована призвала отказаться от кроссовок, выполненных в стиле популярной модели 530 марки New Balance. Данный предмет гардероба необходимо заменить классическими кедами на плоской подошве, поскольку они смотрятся намного изящнее.

В марте сертифицированный ортопед Наджва Джавед и старший директор по дизайну бренда LifeStride Даниэль Калиш назвали лучшую обувь для женщин после 30 лет. По словам доктора, в данном возрасте мышечная ткань и суставы начинают ослабевать. В связи с этим специалист порекомендовала обратить внимание на слипоны, мокасины, туфли на танкетке и каблуке с небольшим уровнем наклона.

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    Мария Винар
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