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00:41, 30 мая 2023Силовые структуры

Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали дееспособным

«Ъ»: обвиняемого в подготовке покушения на телеведущего Соловьева признали дееспособным
Андрей Пронский

Андрей Пронский. Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Один из обвиняемых по уголовному делу о подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева и серии других терактов Андрей Пронский, ранее неоднократно лечившийся от шизофрении, был признан дееспособным. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его защитника.

При этом адвокат не стал раскрывать подробности, кто и как поставил Пронскому новый диагноз, однако отметил, что материалы в его отношении теперь не будут выделены из уголовного дела для принятия к обвиняемому мер медицинского характера. Теперь Пронского могут отправить в колонию особого типа для пожизненно заключенных.

Ранее Пронский неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2016 году ему был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения непрерывного типа течения», его направили на принудительное лечение. В 2021 году молодого человека, уже имевшего II группу инвалидности, перевели на амбулаторное лечение и под наблюдение психиатра. Позже он попал под следствие по обвинению в хулиганстве, суд ограничился в отношении мужчины домашним арестом.

25 апреля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку покушения на одного из известных российских тележурналистов. Позже в ФСБ заявили, что оно готовилось на ведущего Владимира Соловьева. Его планировали неонацисты, а заказчиком названа Служба безопасности Украины (СБУ). Сам Соловьев связал готовившееся на него покушение с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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    Марина Совина
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