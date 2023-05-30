Беспилотник с боеприпасом взорвался в приграничном российском регионе

SHOT: беспилотник с боеприпасом взорвался в Почепском районе Брянской области

Беспилотник с боеприпасом взорвался в Почепском районе Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как пишут авторы поста, дрон рухнул возле деревни Граборовка, расположенной в 77 километрах от российско-украинской границы. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Власти информацию пока не комментировали.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов приграничное брянское село Подывотье. Зафиксировано восемь прилетов снарядов калибра 82 миллиметра. В результате были повреждены два частных домовладения.

Ранее в тот же день российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над селом Мартьяновка Клинцовского района. Информация о пострадавших не поступала.