Телеведущий Соловьев призвал привлекать к ответственности за фейки об атаке БПЛА на Москву

Телеведущий Владимир Соловьев призвал привлекать к ответственности тех, кто распространяет фейки об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Соловьев заявил, что ситуация с атакой дронов в Москве отрабатывается в штатном режиме. При этом он выразил мнение, что на информационный фон могут повлиять украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО). «Они уже сейчас лепят фейки и обязательно их вбросят, чтобы разогнать панику среди жителей столицы», — высказался он.

Телеведущий также призвал привлекать к уголовной ответственности тех, кто будет распространять ложную информацию об атаке дронов на Москву. «Все вбросы, намеренные публикации ложной, непроверенной информации надо пресекать и преследовать по закону», — заключил он.

Утром 30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву. Были повреждены три дома в столице. Сначала произошел взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе на улице Атласова, затем — на Профсоюзной улице. БПЛА попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. В Минобороны России атаку беспилотников на столицу назвали террористической.