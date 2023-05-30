Очевидцы описали момент атаки беспилотников на Москву и Подмосковье

Москвичка рассказала об «ужасно громком хлопке» во время атаки беспилотников

Взрывы над Новой Москвой начались в четыре часа утра, местные жители проснулись от громких хлопков. Об атаке беспилотников они рассказали «Ленте.ру».

«Я не особо видела, но в 4:15 где-то я проснулась от ужасно громко хлопка, — рассказала Анна. — Моя мама вышла на балкон, а у нас окна повернуты в другую сторону, поэтому ничего не было видно. Только как люди начали бежать в магазин, который находится через дорогу».

Другая местная жительница, Светлана, успела увидеть в небе над Московским вспышку.

«Наверное, это как раз сработала ПВО. И взрыв был очень громкий. Смотрела с балкона, испугалась страшно, соседи тоже все из окон повысовывались, хотя было очень рано — все проснулись», — сказала девушка.

Еще одна местная жительница, Ольга, проснулась от серии взрывов. Женщина долго не могла понять, что случилось.

«Я сквозь сон слышала сначала один взрыв, потом другой. Думала, что мне это снится. Потом, как что-то изнутри подтолкнуло, я подскочила к окну, смотрю, а там облачко в небе. И несколько человек внизу стоят, в небо смотрят», — поделилась женщина.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки дронов на городе оказались незначительно повреждены несколько зданий, никто серьезно не пострадал. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны.