Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:31, 30 мая 2023Россия

Очевидцы описали момент атаки беспилотников на Москву и Подмосковье

Москвичка рассказала об «ужасно громком хлопке» во время атаки беспилотников

Фото: Telegram-канал SHOT

Взрывы над Новой Москвой начались в четыре часа утра, местные жители проснулись от громких хлопков. Об атаке беспилотников они рассказали «Ленте.ру».

«Я не особо видела, но в 4:15 где-то я проснулась от ужасно громко хлопка, — рассказала Анна. — Моя мама вышла на балкон, а у нас окна повернуты в другую сторону, поэтому ничего не было видно. Только как люди начали бежать в магазин, который находится через дорогу».

Другая местная жительница, Светлана, успела увидеть в небе над Московским вспышку.

«Наверное, это как раз сработала ПВО. И взрыв был очень громкий. Смотрела с балкона, испугалась страшно, соседи тоже все из окон повысовывались, хотя было очень рано — все проснулись», — сказала девушка.

Еще одна местная жительница, Ольга, проснулась от серии взрывов. Женщина долго не могла понять, что случилось.

«Я сквозь сон слышала сначала один взрыв, потом другой. Думала, что мне это снится. Потом, как что-то изнутри подтолкнуло, я подскочила к окну, смотрю, а там облачко в небе. И несколько человек внизу стоят, в небо смотрят», — поделилась женщина.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате атаки дронов на городе оказались незначительно повреждены несколько зданий, никто серьезно не пострадал. В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Наталия Белова
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Работа ПВО и сбитые дроны: что известно об ударах по столице?
    Россиянам рассказали о способах избавиться от храпа
    Три летевших к Москве дрона были подавлены и отклонились от целей
    Пять дронов сбили под Москвой с помощью комплекса «Панцирь-С»
    Стало известно о значительном росте цен на авиабилеты в России
    Минобороны сообщило о восьми задействованных в атаке на Москву беспилотниках
    ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС
    Появились кадры возможного падения БПЛА и взрыва в поле под Москвой
    Очевидцы описали момент атаки беспилотников на Москву и Подмосковье
    Россиянка вонзила нож в живот отца и получила 1,5 года условно
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.