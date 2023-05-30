Обнаружено 116 новых мишеней для борьбы с множественной миеломой

Nature Cancer: обнаружено 116 специфичных для развития множественной миеломы генов

Ученые из Института рака Дана-Фарбер обнаружили 116 новых потенциальных мишеней-генов для борьбы с развитием множественной миеломы. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Cancer.

Последние 20 лет поиск новых целей для лечения рака начинался с поиска мутировавших генов, связанных с данным типом опухоли. Это позволило разработать множество точечных эффективных терапевтических направлений. Однако в новом исследовании авторы сосредоточились не на изменениях в генах, а на функциональных уязвимостях множественной миеломы — рака крови, не поддающегося терапии, поражающего плазматические клетки, продуцирующие антитела.

Для этого команда воспользовалась системой генетического редактора CRISPR, что позволило последовательно отключить гены в каждой клеточной линии. Всего удалось идентифицировать 116 генов, которые производят молекулы, контролирующие активацию определенных генов или секрецию белков в плазматических клетках. Все выявленные гены специфичны для выживания именно этого вида рака, а потому могут использоваться в качестве мишеней при разработке новых терапевтических направлений.

В мае 2023 года сотрудники Уппсальского университета в Швеции представили новый метод лечения рака мозга на основе иммунных клеток пациента. Предполагается, что T-киллеры попадают из кровеносных сосудов в новообразование, а затем уничтожают раковые клетки.

