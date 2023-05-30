Бывший аналитик ЦРУ уличил Зеленского в попытке скрыть травму Залужного

Бывший аналитик ЦРУ Макговерн уличил Зеленского в попытке скрыть травму Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил тяжелую травму. В этом главу государства уличил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Экс-аналитик ответил на вопрос о начале контрнаступления Киева. Он поинтересовался, где сейчас находится Залужный. «Мы не видели его уже почти месяц, не так ли? Что там вообще происходит? Похоже, все снова откладывается», — заключил он.

Макговерн заявил, что украинская сторона пытается создать видимость начала контрнаступления и старается всеми силами скрыть факт недееспособности главкома ВСУ.

Ранее стало известно, что МВД России объявило Залужного в розыск. В декабре прошлого года Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны в Мариуполе. Ему заочно предъявили обвинения.