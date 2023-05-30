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09:51, 30 мая 2023Ценности

Рита Дакота показала фигуру в купальнике

Певица Рита Дакота показала фигуру на фото в черном купальнике

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица и композитор Рита Дакота показала фигуру на снимках в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующие фотографии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала изображения, на которых она позирует на вилле в бикини на завязках черного цвета. При этом в качестве обуви исполнительница выбрала ковбойские сапоги, а волосы распустила. В то же время на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Что касается аксессуаров, телезвезда предпочла массивный браслет и небольшие серьги-кольца.

«Это чтобы вы не забывали, что я не только панкуха, которая трясет дредами на аренах этой страны в туре, но еще и секси-мама иногда. Спасибо за внимание. Пока», — подписала Дакота публикацию, которую оценили поклонники. «Просто бомба», «Красотка», «Выглядишь супер», «Рита, ты секси», «Самая красивая», — высказывались подписчики в комментариях.

В феврале Дакота продемонстрировала фанатам свою фигуру в максимальном весе. 32-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует спиной к фотографу в разноцветном бикини. По ее словам, на фото ее вес составлял 67 килограммов при росте 165 сантиметров.

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    Карина Черных
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