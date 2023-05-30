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00:34, 31 мая 2023Спорт

Американский боец рассказал об обещании UFC дать ему бой с Махачевым

Бенеил Дариуш рассказал, что UFC обещал дать ему бой с Махачевым в случае снятия Оливейры
Бенеил Дариуш (слева) и Матеуш Гамрот (справа)

Бенеил Дариуш (слева) и Матеуш Гамрот (справа). Фото: Christopher Pike / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Бенеил Дариуш рассказал об обещании представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дать ему бой с россиянином Исламом Махачевым. Слова спортсмена приводит MMAJunkie.

«Меня заверили, что если бой с [Чарльзом] Оливейрой вновь сорвется, то я гарантированно получу титульный поединок с Махачевым», — заявил Дариуш. Он выразил надежду на то, что победит бразильца и отправится в Абу-Даби, чтобы сразиться с российским бойцом.

Схватка Оливейры и Дариуша должна была состояться 7 мая, однако бразилец отказался от выступления из-за травмы. Встреча запланирована на 10 июня.

31-летний Махачев — обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе. На счету 31-летнего россиянина 24 победы при одном поражении. В своем последнем бою 12 февраля Махачев оказался сильнее австралийца Александра Волкановски и впервые защитил титул. В активе 34-летнего Дариуша 22 победы и четыре поражения.

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    Андрей Стрельцов
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