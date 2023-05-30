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21:57, 30 мая 2023Мир

В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Представитель генсека ООН Дюжаррик осудил атаку дронов на Москву

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик на официальном брифинге ответил на просьбу прокомментировать атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву. Его слова приводит РИА Новости.

Дюжаррик прокомментировал атаку беспилотников на Москву и заявил, что ООН осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру. «Но также важно, что недавние атаки на Москву и массированные удары, которые мы продолжаем видеть в отношении украинских городов, не идут в сравнение», — заключил он.

Утром 30 мая Москву атаковали БПЛА, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. По словам мэра города Сергея Собянина, никто серьезно не пострадал.

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    Марина Совина
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