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13:05, 30 мая 2023Россия

Очевидец рассказал о «неадекватном» поведении влетевшего в толпу водителя BMW

Очевидец рассказал, что влетевший в толпу в Мытищах водитель BMW не пытался тормозить

Кадр: телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы»

Очевидец сообщил, что устроивший ДТП с четырьмя пострадавшими в подмосковных Мытищах, не пытался тормозить, когда вылетел на тротуар. Момент и последствия аварии он описал в беседе с «Лентой.ру».

Студент Мытищинского колледжа, возле которого случилось ДТП рассказал, что увидел аварию из окна. «Мы просто ждали конца пары и увидели, как водитель BMW резко перестроился и полетел на тротуар. Он не тормозил, ехал по тротуару и сбил 4 человека, после этого только нажал на тормоз и остановился», — поделился очевидец.

По его словам, на месте происшествия оказалась женщина с медицинского факультета, которая оказала пострадавшим первую помощь. Также на место оперативно прибыли экстренные службы.

Водитель вел себя неадекватно, будто находился под чем-то: делал странные вещи и просил прощения вместо того, чтобы помогать пострадавшим

очевидец ДТП

Ранее прокуратура опубликовала момент ДТП в подмосковных Мытищах, где BMW влетел в толпу людей у колледжа и сбил четырех человек.

Авария произошла утром 30 мая на Олимпийском проспекте возле дома № 17. По предварительным данным, водитель иномарки столкнулся с попутно движущимся автомобилем, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Троим пострадавшим понадобилась госпитализация.

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    Екатерина Смирная
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