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11:23, 30 мая 2023Мир

В ФРГ заявили об отсутствии провокации в адрес России на учениях НАТО

Глава ВВС ФРГ заявил, что учения НАТО Air Defender не являются провокацией в адрес России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Учения НАТО Air Defender не являются провокацией в адрес России. Об этом заявил командующий ВВС Германии Инго Герхартц, передает Tagesspiegel.

По словам военного, провокацией на учениях стала бы симуляция полетов в направлении Калининграда. «Но мы этого не делаем. Вместо этого мы ограничиваемся защитой территории НАТО. Мы отрабатываем оборонительные сценарии, защиту критической инфраструктуры, портов, городов или войск, которые могут быть атакованы потенциальным противником», — объяснил глава ВВС ФРГ.

Герхартц отметил, что практически все полеты будут производиться в воздушном пространстве ФРГ, а также в прибрежных районах Северного и Балтийского морей.

Ранее Bild писал, что на фоне конфликта на Украине в НАТО под эгидой Германии решили пригрозить России учениями Военно-воздушных сил (ВВС) под названием Air Defender 23. Впервые Air Defender 23 начали обсуждать в альянсе в 2018 году, однако решение провести учения приняли только после начала спецоперации на Украине.

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    Виктория Кондратьева
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