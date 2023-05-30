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13:53, 30 мая 2023Культура

Проживающий в Барвихе продюсер Фридлянд рассказал об атаке БПЛА на Москву

Проживающий в Барвихе продюсер Евгений Фридлянд рассказал об атаке беспилотников на Москву

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Российский музыкальный продюсер Евгений Фридлянд, проживающий в Барвихе, рассказал об атаке беспилотников на Москву. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом Daily Storm.

«Утром сегодня было несколько взрывов — прямо аж окна дрожали. Хлопки такие двойные», — поведал музыкальный деятель, добавив, что аналогичная ситуация была перед 9 мая. Фридлянд отметил, что тогда был уверен, что в воздухе работает ПВО.

«Тут заметно, что кругом ПВО. Москва прикрыта, сильно не надо переживать. Все нормально! Во всяком случае, никого это не напугало. Все живы и ждем победы!» — подчеркнул продюсер.

Летательные аппараты атаковали Москву утром 30 мая. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин уточнял, что здания оказались повреждены, к медикам за помощью обратились два человека.

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    Анастасия Астахова
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