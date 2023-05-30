Финская газета удалила 33 материала об Украине из-за сомнений в достоверности

Финская газета Iltalehti удалила 33 материала об Украине, усомнившись в их достоверности

Финская газета Iltalehti удалила 33 материала об Украине, усомнившись в их достоверности и соответствии действительности. Об этом говорится в сообщении издания.

Отмечается, что статьи были написаны украинским фрилансером. Газета выявила нарушения в его работе и выяснила, что некоторые фотографии были сделаны в иное время и в ином месте, чем утверждалось в заметках.

В издании подчеркнули, что подобная ситуация заставила редакцию сомневаться в достоверности других материалов, поэтому все 33 статьи были удалены из-за невозможности независимой проверки данных, а сотрудничество с автором прекращено.

Также сообщается, что газета проверяет материалы еще одного внештатного украинского сотрудника.

Ранее источник агентства РИА Новости в Москве заявил, что американское издание The Wall Street Journal (WSJ) публикует фейки о России, забывая при этом об арестованном за шпионаж журналисте Эване Гершковиче.

