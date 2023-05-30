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11:37, 30 мая 2023Путешествия

Популярная курортная страна Азии решила выдавать туристам «золотые визы»

Detik: власти Индонезии решили выдавать туристам «золотые визы»

Фото: Dikaseva / Unsplash

Власти Индонезии начнут выдавать «золотые визы» для привлечения в страну «качественных туристов». Об этом решении заявил министр туризма и креативной экономики популярной курортной страны Азии Сандиага Уно (Sandiaga Uno), его слова приводит портал Detik.

По словам главы ведомства, программа находится на завершающей стадии. «В ближайшие несколько недель она будет запущена», — добавил он.

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Министр отметил, что подобная виза будет выдаваться на срок от пяти до десяти лет. Для ее получения желающие посетить Индонезию иностранцы должны соответствовать ряду критериев, в частности, иметь достаточную сумму сбережений.

Сандиага Уно считает, что внедрение такого типа визы позволит привлечь в страну благонадежных туристов. Он также надеется, что новой визой будут пользоваться иностранные инвесторы.

Ранее в феврале Португалия перестала выдавать «золотые визы» иностранцам. Местные власти закрыли программу, в рамках которой богатые туристы могли получить вид на жительство в обмен на инвестиции, покупку недвижимости или создание новых рабочих мест.

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    Фариза Бацазова
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