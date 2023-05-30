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03:41, 30 мая 2023Мир

США обеспокоились комиссией по изучению влияния России в Польше

Госдеп США: польский закон о комиссии по изучению влияния России беспокоит Вашингтон

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Принятый в Польше закон о создании комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность страны беспокоит Вашингтон. Об этом сообщили в госдепартаменте США, передает РИА Новости.

Правительство США видит в нем инструмент злоупотребления для «вмешательства в свободные и честные выборы Польши», говорится в сообщении ведомства.

В Госдепе призвали власти Польши гарантировать, «что этот закон не упреждает возможность избирателей голосовать за кандидата, которого они выбирают».

Ранее посол США в Польше Марк Бжезиньский заявил, что Соединенные Штаты озабочены созданием в Польше комиссии по изучению влияния России в Польше. Он счел правильным, что президент Польши Анджей Дуда направил закон в Конституционный суд. «Мы защищаем наших союзников, не глядя на то, кто победит на выборах», — заключил он.

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    Марина Совина
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