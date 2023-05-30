Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 30 мая

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 30 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

В оборонном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, в которых планировались террористические акты на территории России под руководством спецслужб Запада.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие вели бои с Вооруженными силами Украины на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском. В результате боестолкновений было поражено несколько единиц техники противника, а также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ, находящийся в районе населенного пункта Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки поразили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Запорожской и Харьковской областях, а также в Луганской народной республике и ДНР.