Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 30 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 30 мая
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 30 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

В оборонном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, в которых планировались террористические акты на территории России под руководством спецслужб Запада.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие вели бои с Вооруженными силами Украины на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском. В результате боестолкновений было поражено несколько единиц техники противника, а также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ, находящийся в районе населенного пункта Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки поразили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в Запорожской и Харьковской областях, а также в Луганской народной республике и ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине
    Перспективы дела в связи с возможной госизменой Зеленского оценили
    Оценена готовность Крымского моста к потоку туристов летом
    Бесплатный газ снизит инфляцию в Турции до отрицательных значений
    МИД заявил о праве Москвы жестко ответить Киеву на террористические атаки
    В Госдуме подготовили законопроект о запрете смены пола хирургическим путем
    Создан аналоговый компьютер в виде водной горки
    Отравившая дочь и трех внуков россиянка получила 19 лет колонии
    Уровень добычи нефти в России после обещаний о сокращении оценили
    SHAMAN обвинили в плагиате клипа западного рэпера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.