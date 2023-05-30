Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 30 мая 2023Мир

ЕК пригрозила Польше из-за комиссии по изучению влияния России

Еврокомиссар пригрозил мерами против Польши из-за комиссии по изучению влияния России

Фото: Danil Shamkin / NurPhoto / Getty Images

Европейский союз (ЕС) изучает решение Варшавы о создании комиссии по изучению влияния России, которая позволит лишать граждан права быть избранными на государственные должности во внесудебном порядке. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает РИА Новости.

«Мы обеспокоены ситуацией в Польше в связи с созданием специальной комиссии, которая может лишить граждан права быть избранными на государственные должности. Это будет возможно сделать простым административным решением без обращения в суд, что вызывает особую озабоченность», — сказал он.

Кроме того, он пригрозил принятием мер Еврокомиссией (ЕК) в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что польская комиссия собирается исследовать российское влияние в стране за последние 15 лет. В частности, комиссия сосредоточится на деятельности официальных лиц, которые принимали решения в ущерб интересам Варшавы.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    Москву атаковали украинские беспилотники. Что известно о типах и вооружении этих дронов?
    Полиция задержала похищавшего велосипеды у курьеров россиянина
    В России высказались об ответе на атаки беспилотников на Москву
    Очевидец рассказал о «неадекватном» поведении влетевшего в толпу водителя BMW
    Рэпер Boulevard Depo заявил об ограблении своего дома
    Отец Беллы Хадид прокомментировал исчезновение дочери из соцсетей
    В России рекордно вырос плановый бюджет на летний отдых
    Минобороны передали модернизированный Ил-76МД-90А
    Песков не стал комментировать сообщения о Рублевке как цели дронов
    ЕК пригрозила Польше из-за комиссии по изучению влияния России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.