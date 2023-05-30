ЕК пригрозила Польше из-за комиссии по изучению влияния России

Еврокомиссар пригрозил мерами против Польши из-за комиссии по изучению влияния России

Европейский союз (ЕС) изучает решение Варшавы о создании комиссии по изучению влияния России, которая позволит лишать граждан права быть избранными на государственные должности во внесудебном порядке. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает РИА Новости.

«Мы обеспокоены ситуацией в Польше в связи с созданием специальной комиссии, которая может лишить граждан права быть избранными на государственные должности. Это будет возможно сделать простым административным решением без обращения в суд, что вызывает особую озабоченность», — сказал он.

Кроме того, он пригрозил принятием мер Еврокомиссией (ЕК) в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что польская комиссия собирается исследовать российское влияние в стране за последние 15 лет. В частности, комиссия сосредоточится на деятельности официальных лиц, которые принимали решения в ущерб интересам Варшавы.