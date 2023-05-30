Описано будущее курсов валют

Аналитики допустили коррекцию курса доллара

Вероятный диапазон торгов для американского доллара на предстоящей неделе составляет 77-80 рублей, евро может дойти до отметки в 88 рублей. Кроме того, ввиду дефицита валюты курс юаня может составлять 11,35 рубля. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики УК «Альфа-Капитал».

На курс американского доллара, по словам специалистов, будет влиять решение вопроса с государственным долгом США, а затем со стратегией денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы страны. На текущий момент валюта сохраняет достаточно сильные позиции, но, как считают эксперты, есть основания ожидать определенной коррекции.

«Рублевые пары в июне будут учитывать позицию Банка России в вопросе инфляции и ключевой ставки. Очень важны будут данные по российскому экспорту, если они появятся в доступе. Для доллара США вероятный диапазон торгов на предстоящие неделе — 77-80 рублей, для евро — 84-88 рублей», — рассказали аналитики.

Юань, как считают специалисты, ввиду дефицита валюты в июне может оставаться в пределах 11,1-11,35 рубля.

«С лирой сложнее, здесь может быть много волатильности из-за политического фактора, но, думается, основные риски и нюансы уже учтены в котировках. Лира может стоить 3,5-4,5 рубля», — заключили специалисты.

Ранее в Morgan Stanley заявили, что лира может рухнуть на 29 процентов и достигнуть отметки в 26 лир за доллар раньше, чем предсказывали аналитики. К концу года курс составит 28 лир за доллар, если в стране не изменится текущая денежно-кредитная политика.