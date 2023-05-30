Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:30, 30 мая 2023Экономика

Описано будущее курсов валют

Аналитики допустили коррекцию курса доллара

Фото: Sureeporn Teerasatean / Shutterstock / Fotodom

Вероятный диапазон торгов для американского доллара на предстоящей неделе составляет 77-80 рублей, евро может дойти до отметки в 88 рублей. Кроме того, ввиду дефицита валюты курс юаня может составлять 11,35 рубля. Об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики УК «Альфа-Капитал».

На курс американского доллара, по словам специалистов, будет влиять решение вопроса с государственным долгом США, а затем со стратегией денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы страны. На текущий момент валюта сохраняет достаточно сильные позиции, но, как считают эксперты, есть основания ожидать определенной коррекции.

«Рублевые пары в июне будут учитывать позицию Банка России в вопросе инфляции и ключевой ставки. Очень важны будут данные по российскому экспорту, если они появятся в доступе. Для доллара США вероятный диапазон торгов на предстоящие неделе — 77-80 рублей, для евро — 84-88 рублей», — рассказали аналитики.

Юань, как считают специалисты, ввиду дефицита валюты в июне может оставаться в пределах 11,1-11,35 рубля.

«С лирой сложнее, здесь может быть много волатильности из-за политического фактора, но, думается, основные риски и нюансы уже учтены в котировках. Лира может стоить 3,5-4,5 рубля», — заключили специалисты.

Ранее в Morgan Stanley заявили, что лира может рухнуть на 29 процентов и достигнуть отметки в 26 лир за доллар раньше, чем предсказывали аналитики. К концу года курс составит 28 лир за доллар, если в стране не изменится текущая денежно-кредитная политика.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Наталия Белова
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву
    В московской полиции ввели план «Тайфун»
    Над Рублевкой сбили пять беспилотников
    Китай отказал США во встрече министров обороны
    Появились подробности о беспилотнике на 14 этаже высотки в Москве
    Политике Эрдогана при новом сроке президентства предрекли изменения
    Малышева развеяла миф о пользе активированного угля
    Собянин заявил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА в Москве
    Собянин сообщил об эвакуации в двух домах из-за атаки беспилотников
    Появились кадры уничтожения беспилотника под Москвой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.