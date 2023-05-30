Назван простой способ определить будущую продолжительность жизни

Физиотерапевт Келли Старет предложил сесть по-турецки, чтобы понять, сколько жить осталось

Физиотерапевт Келли Старет подсказал простой тест для определения в домашних условиях потенциального долголетия. Его метод приводит The Telegraph.

По словам Старрет, проведенные исследования доказывают, что на будущую продолжительность жизни людей в возрасте от 51 до 80 лет прямо влияет здоровье опорно-двигательного аппарата. Он назвал простой способ проверить его состояние. Специалист предложил встать на полу и скрестить ноги, после чего не спеша опуститься вниз и сесть так, чтобы получилась поза турецкого султана. После этого, говорит физиотерапевт, следует вернуться в исходное положение.

Способность выполнить это упражнение является признаком того, что человек будет дольше оставаться в хорошей форме, поскольку у него небольшой риск получить тяжелую травму из-за падения. Келли Старет физиотерапевт

Специалист отметил, что сидеть на полу по-турецки или на корточках полезно людям любого возраста, поскольку это упражнение помогает научиться лучше балансировать и приводит в тонус мышцы кора — глубокие мышцы живота. Он добавил, что вероятно именно благодаря привычке сидеть на полу жители Китая на 80-90 процентов реже испытывают артритные боли в бедре, чем европейцы.

Ранее Американская кардиологическая ассоциация Life's Essential назвала способы, которые помогают увеличить продолжительность жизни в среднем на десять лет. Среди факторов здоровья кардиологи назвали отказ от курения, физическую активность и еще шесть мер профилактики болезней сердца.