Гросси заявил о недопустимости применения ядерных материалов в военных целях

Гросси: МАГАТЭ следит, чтобы ядерные материалы на Украине не применялись в военных целях

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за тем, чтобы ядерные материалы на Украине не применялись в военных целях. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, выступая в Совете Безопасности ООН, пишет РИА Новости.

По его словам, МАГАТЭ продолжает работу по обеспечению ядерной безопасности на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он заявил о недопустимости применения ядерных материалов в военных целях. «Мы также продолжаем нашу жизненно важную деятельность по проверке гарантий на всей территории Украины, обеспечивая отсутствие утечки ядерного материала в военных целях», — объяснил он.

Ранее Гросси рассказал о сложной ситуации в районе ЗАЭС, назвав ее непредсказуемой и потенциально опасной. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что необходимо приложить совместные усилия для того, чтобы не допустить серьезной ядерной аварии.