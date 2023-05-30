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04:09, 30 мая 2023Силовые структуры

Российского майора разжаловали в рядовые за взятку от раненого военного

«Ъ»: в Волгограде майора Горшенева разжаловали в рядовые за взятку от раненого военного

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил майора Андрея Горшенева к пяти годам тюремного заключения и лишению офицерского звания за взяточничество и мошенничество, его разжаловали в рядовые. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные документы.

Майор служил начальником отделения кадров 20-й дивизии. Как установило следствие, в октябре 2022 года он пообещал за 600 тысяч рублей помочь одному из военнослужащих, получившему ранение еще в марте, но оказавшемуся без положенной выплаты, в решении вопроса. После получения выплаты военный передал сумму Горшеневу через посредника, который действовал под контролем сотрудников военной контрразведки ФСБ России.

Кроме того, в работе майора установили эпизод мошенничества. Весной прошлого года он выявил, что одному из военнослужащих начислили денежное довольствие в завышенном размере, так как он не был направлен в зону боевых действий. Горшенев потребовал от военного передать ему 270 тысяч рублей, которые были выплачены по ошибке, пообещав направить их в финансовый орган воинской части, однако присвоил их себе.

Вину в обоих нарушениях Горшенев признал. Помимо срока и лишения звания, ему на два года после выхода из колонии строгого режима запретили занимать должности на госслужбе.

Ранее военный суд вынес приговор начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил РФ полковнику Ивану Мертвищеву, которого обвиняли в получении взятки в виде стиральной машины Bosch от военкома, ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

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    Марина Совина
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