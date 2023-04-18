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01:27, 18 апреля 2023Силовые структуры

Офицеру Генштаба вынесли приговор по делу о взятке стиральной машиной Bosch

«Ъ»: офицеру Мертвищеву назначили штраф ₽400 тыс по делу о взятке стиральной машиной Bosch
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: pixabay.com

235-й гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил РФ полковнику Ивану Мертвищеву, которого обвиняли в получении взятки в виде стиральной машины Bosch от военкома, ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Об этом во вторник, 18 апреля, пишет «Коммерсантъ».

Дело офицера передали в суд в феврале.

По версии следствия, осенью 2022 года перед началом призыва Мертвищев позвонил военкому Объединенного военного комиссариата (ОВК) «Раменки», и сообщил подчиненному о грядущей проверке, намекнув на возможные проблемы по итогам ревизии. Чтобы избежать такого поворота, полковник предложил военкому подарить ему стиральную машину. Тот согласился, но заявил о вымогательстве в военную контрразведку ФСБ. К тому моменту, когда Мертвищев выбрал понравившуюся модель стоимостью 72 тысячи рублей, спецслужбы уже вели за ним наблюдение. При передаче подарка полковника задержали и вместе со стиральной машиной увезли к следователю.

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Перед оглашением приговора Мертвищев признал себя виновным в намерении обмануть руководство военкомата района Раменки. Полковник пояснил, что хотел заработать, поскольку ему срочно нужна была стиральная машина для ванной комнаты после ремонта квартиры.

Суд пришел к выводу, что в действиях Мертвищева, который даже не успел попользоваться полученной стиральной машиной, налицо покушение на мошенничество, и переквалифицировал обвинение на часть 3 статьи 30 и часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и приговорил полковника к штрафу в размере 400 тысяч рублей с запретом занимать должности в госорганах в течение двух лет.

При этом суд учел смягчающие вину обстоятельства: Мертвищев признал вину, принимал участие в боевых действиях в Чечне, имеет несколько орденов, а также уже будучи под судом, написал рапорт с просьбой направить его в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.

Военкома освободили от уголовной ответственности за дачу взятки в связи с его заявлением о факте коррупции.

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Марина Совина
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