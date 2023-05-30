Марк Цукерберг заставил дочерей тренироваться по армейской системе

Марк Цукерберг показал кроссфит-тренировку семилетней Макс и пятилетней Августы

Глава американской корпорации Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг показал тренировку дочерей пяти и семи лет по кроссфиту. Соответствующие снимки он разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России).

Предприниматель рассказал, что ежегодно в День поминовения устраивает «челлендж Мерфи» и выполняет комплекс упражнений по армейской системе и заставляет дочерей тренироваться с ним. По его словам, в этом году семилетняя Макс и пятилетняя Августа выполнили четверть от взрослой тренировки — 25 подтягиваний, 40 отжиманий и 60 приседаний. Для этого девочкам понадобилось 15 минут.

Сам Цукерберг тоже не остался в стороне от испытания выносливости. «Одной из любимых тренировок лейтенанта Мерфи был бег на милю, затем 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний, и после этого еще одна миля. И все это выполняется с 20-фунтовым рюкзаком», — подписал снимок в бронежилете Цукерберг.

Миллиардер добавил, что выполнил весь комплекс упражнений за 39 минут и 58 секунд.

Ранее сообщалось, что у Марка Цукерберга и его жены, филантропа Присциллы Чан, родилась третья дочь. Ее назвали Аурелия.