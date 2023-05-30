69-я параллель
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15:02, 30 мая 202369-я параллель

Миграцию лося на север российской Арктики через реку сняли на видео

Мигрирующий на север через реку Войкар на Ямале лось попал на видео

В Шурышкарском районе Ямала на видео сняли, как лось мигрирует в северные районы российской Арктики через реку. Его публикует департамент природных ресурсов российского региона на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах показано, как лось переплывает реку. Впоследствии он выходит из воды и продолжает свой путь по суше.

В департаменте природных ресурсов Ямала уточнили, что лоси, обитающие в таежной зоне, начали миграцию на север. Она начинается, когда численность животных увеличивается и им требуются новые пастбища.

«Данный факт свидетельствует о том, что проводимые в округе биотехнические и природоохранные мероприятия дают хороший результат. Комфортная среда обитания и достаточная кормовая база способствуют росту популяции сохатых», — говорится в публикации департамента.

Ранее в Норильске песец принял угощение из рук местного жителя и попал на видео. На видео выбежавший на трассу песец с опаской принимает брошенную ему пищу. Для этого он подбегает к снявшему ролик человеку, после чего немедленно возвращается на обочину.

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    Анастасия Шейкина
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