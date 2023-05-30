Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:18, 30 мая 2023Россия

Более десяти дронов сбили в Москве и Подмосковье

Источник РБК: более десяти дронов сбили в Москве и Подмосковье

Фото: РИА Новости

В Москве и Подмосковье утром 30 мая сбили более десяти дронов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к МВД.

По данным одного из собеседников издания, часть беспилотников сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районе Московской области. По данным второго, еще два аппарата посадили на территории Новой Москвы.

Беспилотники и их обломки направили на экспертизу, уточнил один из источников. На данный момент известно, что некоторые из устройств были оборудованы зарядами небольшой мощности, они были «кустарно доработаны».

Поисками операторов и мест, откуда запускали беспилотники, занимаются сотрудники местных подразделений ФСБ и МВД.

Ранее утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердили атаки беспилотников. В столице оказались повреждены несколько зданий, в том числе жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, в которые влетели дроны. Собянин также сообщил, что после атаки дронов на столицу два человека обратились за медицинской помощью, но им не потребовалась госпитализация.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Работа ПВО и сбитые дроны: что известно об ударах по столице?
    Минобороны сообщило о восьми задействованных в атаке на Москву беспилотниках
    ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС
    Появились кадры возможного падения БПЛА и взрыва в поле под Москвой
    Очевидцы описали момент атаки беспилотников на Москву и Подмосковье
    Россиянка вонзила нож в живот отца и получила 1,5 года условно
    Минобороны назвало террористической атаку дронов на Москву
    Доктор Мясников дал совет родившимся до 1970 года россиянам
    «Вегас» разгромил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли
    Тайвань испугался пропажи интернета и телефонии из-за атак Китая
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.