Источник РБК: более десяти дронов сбили в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье утром 30 мая сбили более десяти дронов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к МВД.

По данным одного из собеседников издания, часть беспилотников сбили в Одинцовском, Истринском и Красногорском районе Московской области. По данным второго, еще два аппарата посадили на территории Новой Москвы.

Беспилотники и их обломки направили на экспертизу, уточнил один из источников. На данный момент известно, что некоторые из устройств были оборудованы зарядами небольшой мощности, они были «кустарно доработаны».

Поисками операторов и мест, откуда запускали беспилотники, занимаются сотрудники местных подразделений ФСБ и МВД.

Ранее утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердили атаки беспилотников. В столице оказались повреждены несколько зданий, в том числе жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, в которые влетели дроны. Собянин также сообщил, что после атаки дронов на столицу два человека обратились за медицинской помощью, но им не потребовалась госпитализация.