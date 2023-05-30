В Госдуме назвали несоизмеримой атаку БПЛА в Москве с ударами по объектам ВСУ

Депутат ГД Морозов назвал несоизмеримой атаку БПЛА в Москве с ударами по объектам ВСУ

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов назвал несоизмеримой атаку беспилотников в Москве с ударами по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

«Никакой соизмеримости тут быть не может и не должно. Наша задача — уничтожать центры принятия решений, склады с оружием и резервуары с топливом», — подчеркнул парламентарий, призвав делать это ежедневно, без перерывов на выходные.

Морозов добавил, что защита российских граждан состоит в том числе в масштабировании ударов по украинским объектам. Чем они эффективнее, тем более защищенными будут чувствовать себя россияне, заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников по Москве и Подмосковью, назвав это террористической деятельностью.

О том, что территорию столичного региона атаковали БПЛА, стало известно утром 30 мая. В Москве под удар попали три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что несколько дронов были уничтожены на подлете к Москве.

