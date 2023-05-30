Похожая на антропоморфную крысу мумия появилась в музее и озадачила сотрудников

Неизвестный даритель оставил у ворот музея в США мумию с головой крысы и телом человека

Сотрудники Исторического музея округа Уэйн в американском городе Ричмонд, штат Индиана, были озадачены, когда получили посылку с загадочной мумией, похожей на антропоморфную крысу. Об этом сообщает The Mirror.

Утром музейщики обнаружили, что у ворот учреждения появилась оставленная кем-то коробка. При загадочной посылке не оказалось никаких документов, но была записка от неизвестного. В ней говорилось, что в коробке лежит «Рэт Бой из Ричмонда», которого нашли в подвале местной больницы. Когда-то он принадлежал работнику цирка, другу покойного деда дарителя. «Мы пошутили, что наверное, это отрубленная голова — все мы смотрим слишком много фильмов ужасов», — рассказала менеджер коллекций Керри Джордж.

В коробке лежало нечто похожее мумию с головой крысы и телом человека. Мумия была обернута в газеты 2019 года. «Голова Рэт Боя была первым, что я увидела, и сначала подумала, что это ужасная работа таксидермиста. Я вытащила остальные газеты, и он предстал передо мной во всей красе», — вспоминает женщина.

Сотрудники музея предположили, что артефакт мог быть создан для выставки, подобно так называемой Фиджийской морской деве — популярному в XIX веке экспонату бродячих выставок диковин и уличных шоу. Недавно японские ученые исследовали подобную «русалку» и обнаружили, что она сделана из ткани, бумаги, хлопка, рыбьей кожи и шерсти животных.

По словам сотрудников американского музея, Рэт Бой мог быть сделан аналогичным образом из гипса и глины, прилепленных поверх каркаса, и дополнен когтями и шерстью. Предположительно, он мог использоваться в цирках, которые часто приезжали в этот район с 1910-х по 1930-е годы.

Личность человека, подарившего мумию музею, остается неизвестной. Без его идентификации, артефакт не сможет войти в коллекцию. «Я думаю, лучшее объяснение — кто-то прибирался в доме у дедушки и не нашел места для Рэт Боя, но хотел убедиться, что о нем позаботятся. Мы постоянно получаем такие дары. Обычно это происходит в рабочее время, и у нас есть краткая форма для дарителя», — пояснила Джордж.

Она отметила, что музей хотел бы связаться с дарителем не только для получения документов, но и чтобы поблагодарить его.

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