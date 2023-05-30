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12:41, 30 мая 2023Россия

В Кремле связали атаку беспилотников на Москву с необходимостью продолжения СВО

Песков: атака беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения спецоперации

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей», — пояснил представитель Кремля.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин уточнял, что здания оказались повреждены, к медикам за помощью обратились два человека.

В свою очередь в Минобороны России назвали эту атаку террористической и заявили, что всего в ней было задействовано восемь беспилотников самолетного типа

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    Никита Абрамов
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