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19:13, 30 мая 2023Россия

Число пострадавших при обрушении трибуны в российском городе увеличилось

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 18

Фото: МЧС России / ТАСС

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 18, сообщил глава регионального Минспорта Самвел Аракелян. Его слова приводит РЕН ТВ.

Во вторник, 30 мая, сильный порыв ветра опрокинул трибуну, под которой пряталась группа детей. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

В комментарии Telegram-каналу Don Mash Аракелян заявил, что трибуна является переносной, и ее фиксация на поверхности не предусмотрена. Он призвал дождаться результатов расследования инцидента.

Ранее в Петербурге двое детей пострадали при обрушении конструкции на детской площадке. Травмы получили мальчик 9 лет и девочка 11 лет, ее госпитализировали.

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    Алан Босиков
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