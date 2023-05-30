Число пострадавших при обрушении трибуны в российском городе увеличилось

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 18

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 18, сообщил глава регионального Минспорта Самвел Аракелян. Его слова приводит РЕН ТВ.

Во вторник, 30 мая, сильный порыв ветра опрокинул трибуну, под которой пряталась группа детей. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

В комментарии Telegram-каналу Don Mash Аракелян заявил, что трибуна является переносной, и ее фиксация на поверхности не предусмотрена. Он призвал дождаться результатов расследования инцидента.

Ранее в Петербурге двое детей пострадали при обрушении конструкции на детской площадке. Травмы получили мальчик 9 лет и девочка 11 лет, ее госпитализировали.