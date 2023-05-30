Рита Ора пришла на свидание с мужем в прозрачном платье

Певица Рита Ора пришла на свидание с мужем в ресторан в прозрачном платье

Британская певица и актриса Рита Ора пришла на свидание с мужем, новозеландским режиссером Тайкой Вайтити в откровенном наряде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 32-летняя исполнительница и ее избранник посетили греческий ресторан Apollo в Сиднее, Австралия. Для выхода в свет она выбрала прозрачное облегающее платье длины макси коричневого цвета и остроносые замшевые туфли на высоких каблуках в тон наряду. При этом знаменитость сделала укладку в виде локонов и накрасила губы блеском.

В свою очередь, 47-летний Вайтити надел черные брюки и белую футболку, которые сочетал с черной рубашкой с цветным принтом и джинсовкой.

Ранее Рита Ора ответила на нападки хейтеров, которые регулярно критикуют ее откровенный стиль. «Люди постоянно осуждают меня за оголяющие тело образы, называя их чересчур вульгарными. Мне кажется, что это явный признак мизогонии!» — возмутилась она.