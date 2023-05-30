Стало известно о взрывах в Николаевской области

«Страна.ua»: в Очакове Николаевской области Украины произошли взрывы

В городе Очаков Николаевской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области», — говорится в публикации. Другие подробности издание не приводит. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, воздушная тревога не объявлялась в регионе.

В ночь на 30 мая сообщалось о серии взрывов в Киеве. Уточнялось, что система противовоздушной обороны (ПВО) работала в городе и Киевской области. 29 мая мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о взрывах в Деснянском и Подольском районах. На территории последнего также упали обломки ракеты, на место происшествия прибыли экстренные службы. Жители Киева спускались в метро и подвалы во время воздушной тревоги.