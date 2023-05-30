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18:25, 30 мая 2023Россия

ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области

Гладков заявил об обстреле ВСУ пункта временного размещения жителей Белгородской области

Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Liberty / Radio Free Europe / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пункт временного размещения (ПВР) жителей отселенных сел Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом во вторник, 30 мая, заявил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Погибли и ранены люди», — сообщил губернатор, добавив, что он выехал на место случившегося.

Ранее Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за прошедшие сутки. По его данным, в Шебекинском городском округе было зафиксировано 155 прилетов.

Также, по информации главы региона, в результате обстрела ВСУ в селе Новая Таволжанка повредилась линия электропередачи (ЛЭП).

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    Варвара Родикова
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