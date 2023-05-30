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04:06, 30 мая 2023Забота о себе

Назван малокалорийный вариант окрошки

Диетолог Стародубова: окрошка на кефире содержит на 20-30% меньше калорий

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости назвала самый малокалорийный вариант окрошки.

По словам Стародубовой, вариант окрошки на кефире (или с добавлением айрана, тана и других молочных продуктов) с добавлением нежирных сортов мяса, овощей позволяет сделать блюдо более полезным и снизить калорийность на 20-30 процентов.

Колбасе и ветчине диетолог советует предпочесть отварное мясо с низким содержанием жира — к примеру, белое мясо индейки или цыпленка. Если блюдо делается на кефире, то можно добавить немного минеральной газированной воды. Специалист уточнила, что хлеб лучше выбрать ржаной или из цельнозерновой муки.

Ранее диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала о вреде частых перекусов.

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    Юлия Мискевич
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