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13:09, 30 мая 2023Россия

В России высказались об ответе на атаки беспилотников на Москву

Сенатор Джабаров: у России есть основания нанести ответные удары по Киеву
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В связи с атаками беспилотников на ряд объектов в Москве у России появились основания для нанесения ответных ударов, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В комментарии для «Ленты.ру» сенатор уточнил, что ответ на атаки может последовать «в самое ближайшее время».

«Думаю, что у нас есть все основания наносить ответные удары по центрам принятия решения на Украине, я уверен, что рано или поздно это будет сделано (...). Ответ, надеюсь, последует в самое ближайшее время», — сообщил Джабаров.

Вместе с тем он также подчеркнул и роль Запада в подобных атаках, уточнив, что для их проведения использовалось поставленное на Украину оружие западного образца.

«Западные страны давно поставляют Украине вооружение, которое считается летальным: и ракеты, и танки, сейчас рассматривается вопрос о поставках истребителей. Запад ведет с нами полноценную войну, Запад вмешался в наш конфликт с Украиной (...) и наносит удары по российской территории», — добавил сенатор.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин уточнил, что здания оказались повреждены, к медикам за помощью обратились два человека.

В Минобороны России назвали атаку беспилотников террористической и уточнили, что за ней стоит Киев. В ведомстве добавили, что всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что атака беспилотников стала ответом Киева на воскресные удары российских военных по одному из центров принятия решений на Украине.

Сам Киев официально не заявлял о причастности к данному инциденту, однако советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в ходе телемарафона сказал, что Украина не имеет «прямого отношения» к атакам беспилотников на Москву.

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    Кирилл Садовский
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