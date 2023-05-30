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13:26, 30 мая 2023Россия

Шойгу заявил о поражении ЗРК Patriot в Киеве

Сергей Шойгу заявил, что ВС России поразили ЗРК Patriot в Киеве

Фото: Christophe Gateau / dpa / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России поразили еще один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — заявил министр.

10 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» из переданного Киеву зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Впоследствии Министерство обороны России отчиталось о поражении радиолокационной станции и пяти пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. При этом ЗРК потерял все 32 ракеты при попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».

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    Анастасия Шейкина
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