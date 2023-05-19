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08:59, 19 мая 2023Наука и техника

ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить гиперзвуковой российский «Кинжал». Почему эти комплексы уязвимы?

MWM: ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты за миллионы долларов, пытаясь перехватить «Кинжал»
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», говорится в статье Military Watch Magazine (MWM).

96
миллионов долларов

стоил запуск 32 ракет из ЗРК Patriot

Отмечается также, что американские системы оставили вблизи Киева для защиты украинской столицы от российских ударов по критически важной инфраструктуре.

В статье говорится, что комплексы маломобильны, их способность к передвижению меньше, чем у советских вариантов С-300, поэтому они не были перемещены к линии фронта для прикрытия украинских войск.

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Уничтожение комплексов Patriot ракетами «Кинжал»

Минобороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС), а также пять пусковых установок ЗРК Patriot американского производства.

До этого стало известно, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot был уничтожен в Киеве носителем «Кинжалов» МиГ-31К. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что переданный Украине американский Patriot использовал весь боезапас в попытке сбить одну российскую гиперзвуковую ракету. По его словам, всего было израсходовано 32 ракеты, выпущенных с 8 пусковых установок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 из 18 запущенных российских ракет. При этом он проигнорировал факт, что США признали поражение как минимум одного Patriot.

18 мая официальный представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх сообщила, что поврежденный в боях на Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot вернулся в строй после ремонта. По ее словам, с этим Вооруженным силам Украины помог Вашингтон.

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Уничтожение системы Patriot не должно вызывать удивления

Военный эксперт Тайлер Роговей в статье для War Zone заявил, что уничтожение или повреждение системы Patriot гиперзвуковой ракетой «Кинжал» не должно вызывать удивления. По его словам, технические характеристики российских вооружений позволяют это сделать.

Баллистические ракеты воздушного базирования «Кинжал» были бы лучшим конвенциональным оружием для успешной атаки на эти батареи. Они были разработаны, в частности, для уклонения от противоракетной обороны более высокого уровня

Тайлер Роговей военный эксперт

Эксперт отметил, что системы ПВО, подобные ЗРК Patriot, в любом случае стали бы целью для ударов, поскольку их радары возможно обнаружить из-за мощного электромагнитного излучения. Кроме того, даже самая современная модификация комплекса маломобильна, для ее перемещения требуется некоторое время.

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Марина Совина
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