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04:04, 30 мая 2023Культура

Педро Паскаль подхватил глазную инфекцию после селфи с поклонниками

Звезда «Игры Престолов» Паскаль подхватил глазную инфекцию после селфи с поклонниками
Педро Паскаль

Педро Паскаль . Фото: Eric Gaillard / Reuters

Чилийско-американский актер Педро Паскаль подхватил глазную инфекцию после селфи с поклонниками. Об этом сообщает Page Six.

«Раньше люди очень любили делать со мной селфи, прикрывая мне глаза большими пальцами, после того как подобным образом моего персонажа убили в "Игре престолов"», — сказал он.

Паскаль сообщил, что сначала был рад тому, какого успеха добился его образ в сериале. «Поэтому я разрешал так делать! По всему Нью-Йорку! А потом я подхватил глазную инфекцию», — сказал он.

Ранее Паскаль признался, что задумывался о завершении карьеры в кино из-за отсутствия денег. Актер поведал, что в 1990-х работал официантом и пробовался на роли в телевизионных шоу и рекламе, однако Паскаля редко утверждали в проекты, из-за чего будущая звезда страдала от безденежья. Он признался, что задумывался о том, чтобы завершить попытки стать известным актером к 30 годам.

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    Марина Совина
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