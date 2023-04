Звезда The Last of Us задумывался о завершении карьеры из-за безденежья

Звезда The Last of Us Педро Паскаль задумывался о завершении карьеры из-за безденежья

48-летний чилийско-американский актер Педро Паскаль, исполнивший роль Джоэла в сериале The Last of Us («Одни из нас»), признался, что задумывался о завершении карьеры в кино из-за отсутствия денег. Об этом сообщает NME.

Артист поведал, что в 1990-х работал официантом и пробовался на роли в телевизионных шоу и рекламе, однако Паскаля редко утверждали в проекты, из-за чего будущая звезда страдала от безденежья.

Актер признался, что задумывался о том, чтобы завершить попытки стать известным артистом к 30 годам.

«Моя точка зрения заключалась в том, что если к 29 годам у меня не будет серьезной работы в кино, все будет кончено. Я постоянно размышлял над тем, что значит посвятить всю свою жизнь одной профессии», — поведал звезда сериала The Last of Us.

Помимо съемок в шоу, основанном на одноименной видеоигре, Педро Паскаль участвовал в сериалах «Игра престолов» и «Мандалорец». В фильмографии артиста более 80 проектов.

Ранее сообщалось, что сериал The Last of Us обогнал проект «Дом дракона» по числу зрителей. Первые шесть серий шоу с участием Паскаля посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.

В марте британская актриса Белла Рамзи, сыгравшая Элли в сериале The Last of Us, высказалась о сроках выхода второго сезона проекта.