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16:01, 30 мая 2023Культура

SHAMAN обвинили в плагиате клипа западного рэпера

SHAMAN обвинили в плагиате клипа канадского рэпера Дрейка

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, обвинили в плагиате клипа канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) на песню Falling Back. На это обратил внимание Telegram-канал 136th.

Клип на новую композицию певца под названием «Мед» вызвал споры в соцсетях. Пользователи обратили внимание на то, что сюжет видео во многом совпадает с сюжетом клипа Дрейка. В сети также стали появляться посты с похожими между собой кадрами из клипов двух артистов.

В своем клипе SHAMAN берет в жены сотню фанаток, в финале видео девушки в белых платьях поднимают его над собой. В клипе Дрейка рэпер женится сразу на 24 девушках, каждую из которых он приветствует специальным рукопожатием. В конце ролика зритель знакомится с каждой из невест — на экране появляются их имена и ники в соцсетях.

Ранее победительницу «Евровидения-2023» Loreen заподозрили в плагиате песни украинской певицы Мики Ньютон, которая была записана еще в 2005 году.

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    Варвара Кошечкина
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