Прокуратура выявила в соцсетях фейки об атаках дронов на Москву

Прокуратура обнаружила в социальных сетях фейки об обстоятельствах атаки БПЛА на Москву

Прокуратура обнаружила публикации в социальных сетях, содержащие недостоверные сведения об обстоятельствах атаки дронов на Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В прокуратуре напомнили, что за распространение фейков, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ведомство призвало представителей СМИ и блогеров воздержаться от публикации недостоверной информации о происшествиях в Москве и пользоваться официальными источниками информации.

Утром 30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву. По последним данным, были повреждены три дома в столице. Сначала произошел взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.